Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yeni bir borç yapılandırma kanun teklifi var. 2020 Kasım ayında kabul edilen borç yapılandırma kanunun ardından yeniden gündeme alınan yapılandırma kanunu 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi ve prim borçları ile idari para cezaları ve gecikme faizlerini kapsayacak. İşte vergi sicil affı ve borç yapılandırma kanun teklifi ile ilgili merak edilenler...

BORÇ YAPILANDIRMA KANUN TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU

Borçların yapılandırılmasına ilişkin torba kanun teklifi AK Parti Milletvekili Vedat Demiröz ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi ve prim borçları ile idari para cezaları ve gecikme faizleri için yeniden yapılandırma imkânı sağlanacak.

BORÇ YAPILANDIRMA KANUN TEKLİFİ SİGARA YASAĞINI KAPSIYOR MU?

Üst kurullarca verilen idari para cezaları ile sigara yasağı ve COVİD-19 yasağına ilişkin para cezaları yapılandırma dışı bırakılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) olan tüm borçlar yapılandırma kapsamına alınacak. Borçların gecikme faizleri yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak hesaplanacak tutar ödenecek.

BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİNDE TAKSİT OLACAK MI?

Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve köprü otoyol geçiş ücreti borcu için hesaplanan yapılandırma tutarının yüzde 10’unun ödenmesi halinde, söz konusu taşıtların araç muayenesi yaptırılabilecek.

Kasım ayındaki yapılandırma kanunundan farklı olarak kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme işlemleri tamamlanmamış borçlar da yapılandırma kapsamına alındı.

Yapılandırılan borçlar 3 yılda 18 eşit taksitte ödenebilecek.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI YAPANA AF

Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artıranlar hakkında, artırım yaptıkları yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak veya daha sonra vergi borcu çıkartılmayacak. Matrahlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 ve 2017 yılları için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25 ve 2019 – 2020 yılları için yüzde 20 oranından az olmamak üzere artıranlar yararlanacak. Artırılan matrah yüzde 20 oranında vergilendirilecek. Ayrıca herhangi bir vergi alınmayacak. İlgili yıldaki beyanname ve vergisini zamanında vermiş olanlardan ise yüzde 15 oranında vergi alınacak.

KDV'DE KRİTİK TARİH 31 AĞUSTOS

Katma değer vergisi mükellefleri her bir vergilendirme dönemine ilişkin verdikleri beyannamelerdeki KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2016 ve 2017 yılı için yüzde 3, 2018 için yüzde 2.5, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 2 oranından az olmamak üzere vergiyi 31 Ağustos’a kadar beyan ederlerse bu dönemler için inceleme yapılmayacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle kaydedebilecekler.

VERGİ SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sicil affına ilişkin 2009 yılında çıkartılan karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna geçici bir madde eklenecek. Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve cezalarına ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan veya bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çek, kredi kartı ve diğer borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları, borçların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamen ödenmesi ya da yapılandırılması halinde silinecek. Bankaların bu kişilere kredi kullandırması suç teşkil etmeyecek.