Boris Johnson’dan resmi tatil üzerine bahis 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

EURO 2020 kapsamında pazar günü İngiltere ile İtalya’yı karşı karşıya getirecek müsabakada, İngiltere kazandığı takdirde, Başbakanı Boris Johnson’ın ülkede resmi tatil ilan etmesi bekleniyor.

Maçın kazanıldığı takdirde Downing Street, pazar günü maçın bitiş saatinin geç olması nedeniyle pazartesiyi tatil etmek için uygun olamayacağını belirtti ancak yetkililer resmi tatilin hangi gün olacağı konusunda bir uygun bir plan hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

Öte yandan, ülkede pandemi döneminde çok fazla seyirci kapasite ile maçların izlenmesine izin verilmesine yönelik tartışmalar sürüyor.