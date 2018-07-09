Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, A Takım için altyapıdan önemli bir hamle yapıyor.

Goal'ün haberine göre, geçen sezon U-21 takımında forma giyen Boris Rapaic, A Takım'a yükseliyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, geçen sezon 13 maçta forma giydiği U-21 Ligi'nde 10 gole imzasını atmıştı.