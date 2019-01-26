İçeriğinde bor madeni bulunan ürünün lansmanına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Savunma sanayisi, seramik, tarım ve temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılan bor, Türkiye’nin bir üst lige çıkma yolunda en güçlü oyuncularından biri olacak" dedi. BORON nedir? BORON fiyatı ne kadar olacak?

BORON'un özellikleri

• Doğal mineralli temizlik ürünüdür.

• Fosfat içermez.

• Petrol türevi hammaddeler içermez.

• Zaralı kimyasallar içermez.

• Alerjen parfümler içermez

• Anti Alerjik ve Antifungal etki sağlar.

• Çamaşırları yumuşatma özelliği vardır.

• Ön yıkamasız temizlik sağlar.

• Renkleri soldurmadan temizler.

• Kireç çözücü etkiye sahiptir.Kireç çözücü ürünler kullanmanıza gerek kalmadan makinenizi pırıl pırıl yapar ve ömürünü uzatır.

• Evsel ve endüstriyel lekelerin

temizlenmesinde etkilidir.

Ürün ambalajında kulanılan malzeme tamamen geri dönüştürülebilir özellikte. Baskıda kullanılan mürekkep ağır metaller içermeyecek. Doğal mineralli temizlik ürünü BORON; Petrol türevi ve fosfat gibi zararlı kimyasallar ve alerjen parfümler içermez. İnsan sağlığına, doğaya ve çevreye zarar veryecek.

Bor mineralleri, birçok farklı şekilde çamaşır temizlik ürünleri, ev veya endüstriyel tip temizleyiciler ve kişisel bakım ürünlerinin üretiminde kullanılır.

Çamaşırlarınızda BORON Etkisi

Ürün içerisinde yer alan bor mineralleri; leke çıkarma işlemini kolaylaştırma ve ağartma, enzimleri stabilize etme, alkali tamponlama sağlama, suyu yumuşatma ve sürfaktan olarak kullanılan malzemenin performansını arttırma gibi faydalar sağlamaktadır.

Doğal Mineralli Türkiye'nin temizlik ürünü

BORON otomatik çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. İçeriğinde Boraks, Soda, Bitkisel Sabun, ve Aktif Oksijen kaynağı hammaddeler bulunmaktadır.

BORON fiyatı ne kadar?

BORON fiyatı şu an belli değil. Bordan temizlik ürünü çalışmalarının 2012 yılına dayandığını anlatan Bakan Dönmez, ürünün fiyatının yıl içinde değişmeden aynı kalacağını da vurguladı. Enerji Bakanı, "Boron’un pazar payının artması ile ithal ettiğimiz temizlik ürünü de azalacak. Yerli kaynaklarımızı yerli insan gücümüzle işleyerek birer değer üretmek istiyoruz" diye konuştu.