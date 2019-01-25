Türkiye’nin doğrudan veya distribütörlerle birlikte dünyanın 110 ülkesine bor ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Dönmez, bu ülkelerin içinde ABD, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğunu kaydetti.

Borla ilgili yeni bir süreçten de bahseden Dönmez, "Yeni stratejimizin odağına borun değerini üretilen nihai ürüne bağlı olarak bire 500 ve bire 2 bin oranında katlayacak katma değerli uç ürün üretimi olarak belirlemiştik. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak hammadde şeklinde değil, uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç etmeye başlayacağız. Bu model hem yatırımcı dostu olacak hem de istihdamımızı artıracaktır. Hem sektör hem de ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'ETİ MADEN'E YENİ BİR YOL BELİRLEDİK'

Eenerji Bakanı Dönmez, Eti Maden’in kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir kurum haline geldiğini belirterek, "Kendi yıldız markalarını kendi teknolojilerimizi üretmek zorundayız. Eti Maden’e yeni bir yol haritası belirledik. Yeni sektörler yeni işbirlikleri ve daha fazla katma değerli ürün için yeni bir vizyon belirledik. Eti Maden’in yeni dönemdeki vizyonu geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş olacak” diye konuştu.

Bakan Dönmez, artık bor ihracatında rafine ürünlerin yanında ileri teknoloji ürünlerin de payının artacağını vurgulayarak, "Savunma sanayisi, seramik, tarım ve bugün lansmanını yaptığımız temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılan bor, Türkiye’nin bir üst lige çıkma yolunda en güçlü oyuncularından biri olacak. rtık bütün dünyada organik, doğal olana kaynağını doğadan alan çevre ve insan dostu ürünlere yöneliş söz konusu. Çünkü doğal olamayan ürünlerin etkileri sıklıkla karşılaşılan bir durum haline geldi” şeklinde konuştu.