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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,64 artarak güne 3.709,05 puan ile rekor seviyeden başladı

Borsa güne rekorla başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,85 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 3.709,05 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 2,57 ve holding endeksi yüzde 1,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 2,50'yle spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,63 artarak 3.649,21 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Açıklanacak veri sonrası son dönemde artan risk iştahının kalıcılığının sorgulanacağını belirten analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin beklentilerin de şekilleneceğini, halihazırda bankanın yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.720 puanın direnç, 3.600 ve 3.550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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