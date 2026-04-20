        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 19:23 Güncelleme:
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,02 puan azalarak, toplam işlem hacmi 205,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,29 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,93 spor oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının etkisiyle karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından ABD ile İran arasındaki müzakerelere çevrildi.

        İran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını duyurmasının ardından geçen hafta artan risk iştahı, bölgede tansiyonun tekrardan yükselmesiyle yeni haftada azaldı.

        Bununla birlikte Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in öncülüğündeki heyetin İslamabad'daki müzakerelere katılacağını teyit ederken, İran'la anlaşmanın "bu gece imzalanmasını umduğunu" belirtti.

        Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

