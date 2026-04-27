Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.594,01 %1,28
        DOLAR 45,0235 %0,03
        EURO 52,8474 %0,17
        GRAM ALTIN 6.771,49 %-0,64
        FAİZ 40,40 %0,62
        GÜMÜŞ GRAM 108,83 %-0,64
        BITCOIN 76.812,00 %-1,81
        GBP/TRY 61,0444 %0,14
        EUR/USD 1,1732 %0,09
        BRENT 108,69 %3,19
        ÇEYREK ALTIN 11.071,38 %-0,64
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:44 Güncelleme:
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,64 ile gıda içecek oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasının ardından İran'ın uzlaşmacı yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışına karşın negatif bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca büyük merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın gün içinde 14.621,97 puan seviyesini görerek rekor tazeledi ve 14.594,01 ile rekor seviyeden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

