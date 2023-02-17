Borsa günü yükselişle tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kazanarak günü 5.026,83 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,08 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 4,70 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BORSA Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Küresel piyasalarda negatif seyir
BORSA Küresel piyasalarda negatif seyir
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
BORSA VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsada Yukarı Adım Kuralı Nedir ve Ne Anlama Gelir? Açığa Satış Yukarı Adım (Uptick) Uygulaması Nedir?
BORSA Borsada 'yukarı adım kuralı' nedir?
Borsa günü yükselişle tamamladı
BORSA Borsa günü yükselişle tamamladı
Son dakika: Borsa İstanbul'da dalgalanma
BORSA Borsada dalgalanma
Borsa günü sert yükselişle tamamladı
BORSA Borsa günü sert yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul sert yükseldi - Son dakika borsa haberleri
BORSA Borsada sert yükseliş
Asya Borsaları geriledi
BORSA Asya borsaları geriledi
Sasa da hisse geri alım programını açıkladı
BORSA Sasa'dan 500 milyonluk hisse geri alım programı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.