Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 15,87 puan ve yüzde 0,16 artışla 9.882,60 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.851,36 puanı, en yüksek 9.989,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 9.977,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,67, teknoloji endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 140,67 puan ve yüzde 1,29 kazançla 11.012,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 712 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 92 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,84, bileşik getirisi de yüzde 39,05 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,3871 lira, satışta 35,5289 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3731 lira, satışta 35,5149 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0320, sterlin/dolar paritesi 1,2220 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 79,9 dolardan işlem görüyor.