Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 5,45 ile kimya petrol plastik olurken, en fazla düşen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

BIST 100 endeksi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrasında küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

Faiz kararının yanı sıra açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocak ayında 6 milyar 807 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık kaydedildi. TCMB'nin toplam rezervleri ise 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalışla 197 milyar 478 milyon dolara geriledi.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve küresel petrol fiyatlarının yanı sıra, yarın yurt içinde piyasa katılımcılar anketinin, yurt dışında ise ABD'de PCE Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.