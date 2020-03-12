SON DAKİKA!

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Borsa Istanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce Pay Piyasası Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören payların fiyat marjları, devre kesici tetikleme oranı ve devre kesici emir toplama süreleri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endeksi vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinde 13/03/2020 Cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere bazı düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Pay Piyasasında:

Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarında işlem gören paylarda uygulanan fiyat marjının yüzde 10’a düşürülmesi,

Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarında işlem gören paylarda uygulanan devre kesici tetikleme oranının yüzde 5’e düşürülmesi,

Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarında işlem gören paylarda uygulanan devre kesici sonrası emir toplama süresinin 30 dakika olarak uygulanması,

Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören tüm paylarda 2 dakika devre kesici sonrası eşleştirme süresinin değiştirilmesi,

Borsa Yatırım Fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında yüzde 20 olarak uygulanan marjların da yüzde 10’a düşürülmesi,

Yeni pay alma hakkı sıralarında yüzde 50 olarak uygulanan marjın değiştirilmemesi,

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında;

Pay ve pay endeksi (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinin yüzde 10’a düşürülmesi, kararlaştırılmıştır.”

Devre Kesici Nedir ?

İşlem fiyatlarında belirli eşiklerin aşılması halinde sıradaki sürekli işlem seansı geçici olarak durdurulup emir toplama seansına alınarak devre kesici (Alım-Satım işlemlerinin durdurulması) işlemlerinin uygulaması.