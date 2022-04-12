Borsa İstanbul'da mini ralli denilebilecek yükseliş devam ediyor. Son 6 haftalık aralıksız yükselişini dün yüzde 2.3 tırmanarak 7'inci haftaya taşıyan borsa aynı zamanda tarihi zirvesi olan 2.406 puanı aşarak 2.449 puanla yeni tepe noktasını buldu. Yılbaşından bu yana yüzde 33 yükselen Borsa İstanbul'da bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Öyle ki 2022 genelinde yüzde yüzde 16.8 oranında getiri sağlayan MSCI Türkiye endeksi de nisan ayının ilk haftasında yüzde 6.2’lik getirisi ile gelişmekte olan piyasalar arasında aylık bazda ilk sıraya yerleşti. Başta yanı başımızdaki Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye ekonomisine bir yandan enerji ve emtia fiyatlarının yükselmesi diğer yandan turizm gelirlerini azaltıcı etkisi ile olumsuz yansıyor. Borsa ve Türk varlıklarını olumsuz etkileyen ikinci önemli gelişme başta ABD Merkez Bankası FED olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımı ve bilanço küçültme operasyonları. Global enflasyon ve savaş kaynaklı durgunluk beklentileri etkili olurken borsayı yukarı taşıyan ve bundan sonra da destek olacak 8 etken sayılıyor.

BORSA ŞİRKETLERİ ENFLASYONU YANSITIYOR

Ekonomist ve piyasa uzmanları ilk olarak negatif reel faiz ortamının yerli yatırımcıları faizli enstrümanlardan soğuttuğunu belirtiyor. Döviz kurunun görece 14.50-14.80 bandında seyri ve kur korumalı mevduat dövizdeki yükseliş beklentilerini kırıyor. Borsayı 24 Şubat'tan bu yana soluksuz yükselten üçüncü ve en önemli neden enflasyonun yüzde 61 olduğu ortamda bir yandan yatırımcıların yüzde 20'lerdeki faize razı olmamasının yanı sıra borsa şirketlerinin bu yüksek enflasyonu ürettiği veya sattığı ürünlere yansıtabilme olanakları nedeniyle bilançolarına enflasyon rakamlarının kar olarak yansıyacak olması olarak tanımlayabiliriz. Bir çoğu Türkiye'nin dev şirketleri arasında bulunan borsa şirketlerinin sattığı ürünlere fiyat artışlarını yansıtması bir anlamda bu şirketleri ve ortaklarını yüksek enflasyondan koruyabilecek tek enstrüman gibi görünüyor.

YABANCI ORANININ DİBE İNMESİ

Borsaya destek olan 4'üncü neden bu yükselişe rağmen şirket piyasa değerlerinin iskontolu yani olması gerekenden dana ucuz olması. Hemen hemen tüm analistler borsa şirketlerinin değerini yüzde 40-60 bandında iskontolu olarak hesaplıyor. Borsada bir çok şirketin hisse fiyatı yani piyasa değeri defter değinin altına işlem görüyor. Fiyat/kazanç oranları her yeni gelen bilançoda daha da düşüyor. Borsaya bir diğer önemli destek yabancı payının yüzde 70'in üstünden yüzde 35'e gerilemiş olması. Yani yabancı yatırımcı yeterince çıkmış durumda. Bir yandan yerli yatırımcı için enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım araçlarının azalması diğer yandan yabancı yatırımcı payının daha fazla azalmayacak olmasının neredeyse kesin olması borsada alıcıların sayısını artırırken satıcıların sayısını ise her geçen gün azaltıyor. Bu durum aynı zamanda yabancının bir gün dönebileceği beklentisi de yaratıyor. Başta savaşta Türkiye'nin oynadığı rol ve ABD ile son günlerdeki yakınlaşma olmak üzere siyasi gelişmeler bu beklentiyi güçlendiriyor.

KONUT VE OTOMOBİL FİYATI ULAŞILMAZ

Diğer yandan borsa şirketlerinin, başta yabancıların çıkmış olmaları ve enflasyon nedeniyle ucuz kalan kendi hisselerini geri almaları çıkışı tetikleyen bir diğer neden olarak sıralanabilir. Yabancı yatırımcı açısından Rusya’nın küresel endekslerden çıkarılması nedeniyle sınırlı da olsa BİST adına oluşan potansiyel de olumlu bir hava yatırıyor. Son olarak konut ve otomobil fiyatlarının yeterince yükselerek bazı durumlarda ulaşılmaz hale gelmesi bazı yatırımcıları kaçınılmaz olarak borsaya itiyor. Önemli bir gösterge olarak borsada 2021 yılı günlük ortalama hacmin 29.7 milyar lira, 2022 yılı günlük ortalama hacmin 38,7 milyar, son bir haftada ise 54 milyar lira olarak gerçekleştiğinin altını çizmekte fayda var. Borsa İstanbul'da yeni gelecek bilançolarda da karlarda artış tahminleriyle yükselişin devam etmesi beklenirken global gelişmeler ve olası kar satışları ile düzeltmelere de dikkat çekiliyor.