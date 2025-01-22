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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Selva Gıda Sanayi AŞ paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 07:59 Güncelleme: 22.01.2025 - 07:59
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        Borsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağı
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        Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

        Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Selva Gıda Sanayi AŞ paylarına 21 Şuat tarihen kadar kredili işlem yasağı geldi.

        Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KZBGY.E ve SELVA.E payları 22/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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