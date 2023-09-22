Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2023 yılı dördüncü çeyrek dönemi için değişikliğe gidildi.

BIST 100'DEKİ YENİ ŞİRKETLER Buna göre Anadolu Isuzu, Aydem Enerji, Bagfaş, Biotrend, Çemtaş, GSD Holding, Selçuk Ecza Deposu ve Teknosa firmaları BIST 100 endeksinden çıkarıldı. Akfen Yenilenebilir Enerji, Bien Yapı Ürünleri, CW Enerji, Europower Enerji, IMAS Makina, Kayseri Şeker Fabrikası, MIA Teknoloji ve YEO Teknoloji ise endekse eklendi. REKLAM

BIST 50'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER Alınan karara göre BIST 30'dan çıkarılan paylar AKSA, Ege Endüstri ve Şok Marketler oldu. Can2 Termik, CW Enerji ve Europower Enerji ise endekse eklendi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre diğer endekslerdeki değişikler ise şunlar oldu: BIST 30: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSLERİ: BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ: