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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 120 bin puanı aşarak rekora çok yaklaştı. Endeks 29 Ocak 2018'de 120 bin 825 puanla kapanış rekoru kırmıştı. Tarihi zirvesini ise aynı gün 121 bin 532 puanla görmüştü. Endeks bugün en yüksek 120 bin 900 puanı gördü. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi aştı.

Borsadaki yükselişte ABD ile İran arasında azalan gerilim etkili oldu. Bunun yanında ABD ile Çin'in 15 Ocak'ta 1. faz ticaret anlaşmasını imzalayacak olması genel olarak küresel risk iştahını artırdı.

AVRUPA VE ASYA YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'u etkileyen olumlu rüzgarlar küresel borsalarda da hissediliyor. Hong Kong Borsası'nda yükseliş yüzde 1'i bulurken, Şanghay Borsası yüzde 0.8 tırmandı.

Almanya'da DAX endeksi açılışta yüzde 0.22 prim yaparken, Fransa'da CAC 40'taki artış yüzde 0.11 oldu. Londra'da FTSE 100 endeksindeki yükseliş de yüzde 0.25 oldu.