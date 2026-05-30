        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası Borsa İstanbul hangi gün açılıyor, işlemler ne zaman başlayacak?

        Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul'da işlemler hangi gün başlayacak?

        Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmasının ardından yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yer alıyor. Özellikle hisse senedi yatırımcıları ve borsada işlem yapan vatandaşlar, "Borsa ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesinde arefe günü yarım gün işlem gerçekleştiren Borsa İstanbul, bayram boyunca işlemlere ara verdi. İdari izin kararı kamu kurumlarını kapsarken, Borsa İstanbul'un çalışma düzeni resmi tatil takvimine göre belirleniyor. İşte borsanın açılacağı tarih...

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 21:01 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı nedeniyle piyasalara verilen arada gözler yeniden açılış tarihine çevrildi. Bayram tatili süresince Borsa İstanbul'da alım satım işlemleri gerçekleştirilemezken, yatırımcılar portföylerini ve yeni işlem planlarını bayram sonrasına göre şekillendiriyor. Yatırımcılar yeni haftada işlemlerin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. İşte Borsa İstanbul'un bayram sonrası işlem takvimi ve merak edilen detaylar. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası Borsa İstanbul hangi gün açılıyor, işlemler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

        2

        BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal seans düzenine geri dönecek. Bayram nedeniyle 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde piyasalarda işlem yapılmadı. Yeni haftanın ilk işlem günü olan 1 Haziran Pazartesi günü yatırımcılar yeniden alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        3

        Bayram öncesinde borsada hangi gün işlem yapıldı?

        Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü yarım gün seans uygulandı. Piyasalar saat 13.00'e kadar açık kaldı ve ardından bayram tatili başladı. Bayramın birinci gününden itibaren ise işlemlere ara verildi.

        4

        Borsa İstanbul bayram takvimi

        26 Mayıs Salı (Arefe): Yarım gün işlem

        27 Mayıs Çarşamba: Kapalı

        28 Mayıs Perşembe: Kapalı

        29 Mayıs Cuma: Kapalı

        30 Mayıs Cumartesi: Kapalı

        1 Haziran Pazartesi: Normal seansla yeniden açılış

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
