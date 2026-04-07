        Borsa neden düştü? 7 Nisan BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düştü? 7 Nisan BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 12.921,56 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise, Orta Doğu'da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen, çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine dair risklerin devam etmesi yön arayışını sürdürüyor. Peki, "Borsa neden düştü? 7 Nisan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte borsada düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 19:01
        BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamlaması, borsa neden düşüyor, sorusunu gündeme getirdi. Jeopolitik gerilimler, yabancı yatırımcı hareketleri, küresel piyasalardaki satış dalgası borsaları etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Peki, "Borsa neden düştü? 7 Nisan Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti.

        Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 0,44 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,52 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışına çevrildi.

        Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 13.179,92 puan seviyesini görürken, Trump'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalara paralel gelen satışlarla günü negatif seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın Orta Doğu'daki haber akışının yanı sıra Japonya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satışlar, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

