BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 0,44 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,52 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışına çevrildi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.