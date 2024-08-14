Borsa günü düşüşle tamamladı! 14 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?
Güne yüzde 0,57 yükselişle 9.976,68 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 0,90 değer kaybıyla 9.830,94 puandan tamamladı. İran -İsrail gerilimi, küresel piyasalardaki gelişmeler, kripto para piyasası, Borsa İstanbul ve petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 14 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte 14 Ağustos 2024 borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilenler...
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 düşüşle 9.830,94 puandan tamamladı. Haftanın açılış gününde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, hatırlanacağı gibi günü, yüzde 0,94 değer kazanarak 9.920,61 puandan tamamlamıştı. Son dönemde düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, "Borsa neden düşüyor? 14 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
14 AĞUSTOS BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.830,94 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 4,54 ile spor olarak belirlendi.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.
Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ardından bugünkü TÜFE verisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına yönelik öngörülerin güçlendirmeye devam etmesiyle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, perakende satışlar, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA