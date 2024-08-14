Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 14 Ağustos Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 14 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Güne yüzde 0,57 yükselişle 9.976,68 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 0,90 değer kaybıyla 9.830,94 puandan tamamladı. İran -İsrail gerilimi, küresel piyasalardaki gelişmeler, kripto para piyasası, Borsa İstanbul ve petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 14 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte 14 Ağustos 2024 borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 düşüşle 9.830,94 puandan tamamladı. Haftanın açılış gününde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, hatırlanacağı gibi günü, yüzde 0,94 değer kazanarak 9.920,61 puandan tamamlamıştı. Son dönemde düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, "Borsa neden düşüyor? 14 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        2

        14 AĞUSTOS BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.830,94 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 4,54 ile spor olarak belirlendi.

        4

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

        5

        Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ardından bugünkü TÜFE verisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına yönelik öngörülerin güçlendirmeye devam etmesiyle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

        6

        Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, perakende satışlar, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak: AA

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı