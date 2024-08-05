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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 5 Ağustos 2024 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü, ne oldu?

        Borsada sert düşüş! 5 Ağustos 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde, açılışta kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici uygulandı. Gün boyu düşüş eğilimini sürdüren endeks haftaya yüzde 6,72 düşüşle 9.769,69 puandan başladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim küresel piyasalara olumsuz yansırken, Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş, "Borsa neden düştü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 5 Ağustos 2024 BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 19:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:58
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 9.893,41 puanla, yüzde 5,54 değer kaybıyla tamamladı. Haftanın kapanış gününde düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü hatırlanacağı gibi yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa günü düşüşle tamamladı! 5 Ağustos BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 5 Ağustos Pazartesi borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilenler...

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        5 AĞUSTOS BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 580,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,5 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 5,58 ve holding endeksi yüzde 5,40 değer kaybetti.

        Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen yüzde 8,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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        Küresel piyasalar haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı

        Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

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        ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 12,4'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

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        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

        Öte yandan açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i ve 7'yi aşması nedeniyle 2 kere endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

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        Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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