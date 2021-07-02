Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 628 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.455.000.000 1,55 Ford Otosan 60.251.247.000 9,96 Enka İnşaat 52.528.000.000 0,94 Koç Holding 48.841.396.443 0,98 Bim Mağazalar 37.555.320.000 5,61 Turkcell 35.244.000.000 1,62 Garanti Bankası 35.238.000.000 0,55 ASELSAN 33.630.000.000 1,76 SASA Polyester 30.576.000.000 10,21 Akbank 27.768.000.000 0,44 Tüpraş 24.152.931.840 2,30 Şişe Cam 23.586.748.233 0,99 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,35 Türk Telekom 22.610.000.000 2,00 Arçelik 21.542.215.175 1,51 Coca Cola İçecek 19.751.891.222 2,30 Türk Hava Yolları 18.961.200.000 0,40 Sabancı Holding 18.547.271.733 0,48 Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,36 Koza Altın 17.461.250.000 2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)