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A1 Capital'in sunduğu Borsada Yatırım programında bu hafta, Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Kadirhan Öztürk konuk oldu. Borsada seçim sonrası başlayan yükselişin nedenlerinin irdelendiği programda bu coşkunun nereye kadar süreceğine dair tespitlerde bulundu. Öztürk programda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmiş olmasının ekonomi ve piyasalar için ne anlama geldiğini yorumlayarak beklenen politika değişikliğinin ekonomi ve piyasalar için ne anlama geldiğini değerlendirdi.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKACAK?

Borsadaki bu yükselişe yabancı yatırımcının katılıp katılmadığının sorgulandığı programda beklenen faiz artırımının ekonomide durgunluğu beraberinde getirip şirket karlarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorgulandı. Programda Öztürk, kurda ve faizdeki artışın beklendiği gibi olması halinde borsada nasıl bir fiyatlama olacağı ve bu artışların hangi sektörleri öne çıkabileceğini değerlendirdi. Öztürk ayrıca Borsa İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıları çekecek yeni bir hikaye oluşturmak için neler yapılması gerektiği üzerinde durdu.