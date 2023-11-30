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        Haberler Gündem BORSADA SON DURUM! Borsa neden düştü? 29 Kasım 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 29 Kasım 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.118,22 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,04 düşüşle 8.009,33 puanla tamamladı. Yatırıcımlar, borsada yaşanan düşüşün nedenini araştırmaya başladı. Peki, "Borsa neden düştü? 29 Kasım 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte 29 Kasım Çarşamba borsada yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.11.2023 - 00:55 Güncelleme: 30.11.2023 - 00:55
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        BIST 100 endeksi, bir önceki günün kapanışa göre 24,67 puan artışla yüzde 0,30 değer kazanarak 8.118,22 puana yükseldi. Hatırlanacağı üzere 28 Kasım Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 8.093,54 puandan tamamlamıştı. Günü dalgalı bir seyir izleyerek geçiren BIST 100 endeksi kapanışı yüzde 1,04 değer kaybıyla 8.009,33 puanda tamamladı. Peki, "Borsa neden düştü? 29 Kasım 2023 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte borsada yaşanan düşüşün sebebine ilişkin tüm detaylar...

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        BUGÜN BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 8.009,33 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,21 puan azalırken toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

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        Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Öte yandan bugün ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

        Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

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        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansırken ilk faiz indiriminin haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.

        Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ve Fed üyeleri açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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        Veri gündeminde yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları bekleyen konut satışları, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın destek, 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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