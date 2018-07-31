Sosyal ağ Facebook’un geçen hafta açıkladığı 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarının ardından gelen hisselerindeki çöküşü, ABD borsalarının tarihindeki en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Bir günde piyasa değeri 120 milyar dolar eriyen Facebook, bu kayıpla ABD borsalarındaki 18 yıllık rekoru da alt üst etti.
Facebook’un kullanıcı sayısındaki artışın yavaşladığı ve bu yılın geri kalan çeyreklerinde gelir büyümesinin de azalacağının ortaya çıkmasının etkisiyle , 26 Temmuz 2018’de sosyal ağın NASDAQ Endeksi’nde işlem gören hisseleri bir günde yüzde 20’leri aşan oranda düşmüştü. Bu sert satış dalgasıyla birlikte Facebook’un piyasa değeri bir günde 628 milyar dolardan, 508 milyar dolara gerilemişti.
Ardında gelen günlerde de düşüşe devam eden Facebook’un piyasa değeri 30 Temmuz 2018 itibariyle ise 500 milyar doların da altına gerileyerek, 495 milyar dolara kadar indi. Böylece Facebook’un yaşadığı 120 milyar dolarlık kayıp, geçmişi 1792 yılına dayanan Wall Street’te tarihin en büyük günlük düşüşü olarak kayıtlara geçmiş oldu.
YENİ DOTCOM BALONU MU?
Bundan önce ABD borsalarındaki en büyük günlük kaybı, 22 Eylül 2000 tarihinde Intel yaşamış, şirketin piyasa değeri bir günde 90 milyar dolar birden düşmüştü. Aynı yılın 3 Nisan tarihinde de yine bir başka teknoloji devi Microsoft’un piyasa değeri sadece bir günde 80 milyar dolar erimişti.
ABD’deki teknoloji şirketlerinde yaşanan “Dotcom Balonu” krizinin yaşandığı 2000 yılında yaşanan bu iki çöküşten sonra gelen Facebook’un değer kaybı rekoru, akıllara yeni bir “Teknoloji balonu mu geliyor?” endişelerini de beraberinde getirdi. Aslında finans piyasalarında 2013 yılından bu yana yeni bir “dotcom balonu” olup, olmadığı tartışılıyor. Özellikle son 5 yıllık süreçte Facebook, Instagram, Twitter, Uber, Airbnb gibi devlerin yanısıra, 1 milyar dolarlık şirketleri ifade eden “unicorn”ların sayısındaki ciddi artış da bu endişeyi destekleyen gelişmeler olarak öne çıkıyor.
BALONDAN SONRA YÜZDE 550 ŞİŞTİ
Dotcom Balonu,1990’lı yılların sonunda internetin ve teknoloji endüstrisinin yükselişiyle ortaya çıkmış ve 2000’li yılların başında bir “borsa balonu” olarak tarihe geçmişti. Bu finansal balon, internet kullanıcılarının büyümesi ve yatırımcıların, aşırı değerlemelerle borsada işlem görmeye başlayan bazı internet ve teknoloji şirketlerine devasa yatırımlar yapmalarıyla hız kazanmış ve etkileri 2011 yılına kadar sürmüştü.
NASDAQ endeksinin son 20 yıllık seyri
Ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü NASDAQ Endeksi, 1991 ile balonun patladığı Mart 2000 arasında yüzde 1300’e yakın yükselmiş, 2000-2001 yılları arasında ise yüzde 70 gerilemişti. 2002 yılından 2018 yılının Temmuz ayına kadar geçen sürede ise teknoloji şirketlerinin öncülüğünde NASDAQ Endeksi, tekrar yüzde 550’yi aşan bir yükseliş trendine girdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.