Sosyal ağ Facebook’un geçen hafta açıkladığı 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarının ardından gelen hisselerindeki çöküşü, ABD borsalarının tarihindeki en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Bir günde piyasa değeri 120 milyar dolar eriyen Facebook, bu kayıpla ABD borsalarındaki 18 yıllık rekoru da alt üst etti.

Facebook’un kullanıcı sayısındaki artışın yavaşladığı ve bu yılın geri kalan çeyreklerinde gelir büyümesinin de azalacağının ortaya çıkmasının etkisiyle , 26 Temmuz 2018’de sosyal ağın NASDAQ Endeksi’nde işlem gören hisseleri bir günde yüzde 20’leri aşan oranda düşmüştü. Bu sert satış dalgasıyla birlikte Facebook’un piyasa değeri bir günde 628 milyar dolardan, 508 milyar dolara gerilemişti.

Ardında gelen günlerde de düşüşe devam eden Facebook’un piyasa değeri 30 Temmuz 2018 itibariyle ise 500 milyar doların da altına gerileyerek, 495 milyar dolara kadar indi. Böylece Facebook’un yaşadığı 120 milyar dolarlık kayıp, geçmişi 1792 yılına dayanan Wall Street’te tarihin en büyük günlük düşüşü olarak kayıtlara geçmiş oldu.

YENİ DOTCOM BALONU MU?

Bundan önce ABD borsalarındaki en büyük günlük kaybı, 22 Eylül 2000 tarihinde Intel yaşamış, şirketin piyasa değeri bir günde 90 milyar dolar birden düşmüştü. Aynı yılın 3 Nisan tarihinde de yine bir başka teknoloji devi Microsoft’un piyasa değeri sadece bir günde 80 milyar dolar erimişti.

ABD’deki teknoloji şirketlerinde yaşanan “Dotcom Balonu” krizinin yaşandığı 2000 yılında yaşanan bu iki çöküşten sonra gelen Facebook’un değer kaybı rekoru, akıllara yeni bir “Teknoloji balonu mu geliyor?” endişelerini de beraberinde getirdi. Aslında finans piyasalarında 2013 yılından bu yana yeni bir “dotcom balonu” olup, olmadığı tartışılıyor. Özellikle son 5 yıllık süreçte Facebook, Instagram, Twitter, Uber, Airbnb gibi devlerin yanısıra, 1 milyar dolarlık şirketleri ifade eden “unicorn”ların sayısındaki ciddi artış da bu endişeyi destekleyen gelişmeler olarak öne çıkıyor.

BALONDAN SONRA YÜZDE 550 ŞİŞTİ

Dotcom Balonu,1990’lı yılların sonunda internetin ve teknoloji endüstrisinin yükselişiyle ortaya çıkmış ve 2000’li yılların başında bir “borsa balonu” olarak tarihe geçmişti. Bu finansal balon, internet kullanıcılarının büyümesi ve yatırımcıların, aşırı değerlemelerle borsada işlem görmeye başlayan bazı internet ve teknoloji şirketlerine devasa yatırımlar yapmalarıyla hız kazanmış ve etkileri 2011 yılına kadar sürmüştü.

NASDAQ endeksinin son 20 yıllık seyri

Ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü NASDAQ Endeksi, 1991 ile balonun patladığı Mart 2000 arasında yüzde 1300’e yakın yükselmiş, 2000-2001 yılları arasında ise yüzde 70 gerilemişti. 2002 yılından 2018 yılının Temmuz ayına kadar geçen sürede ise teknoloji şirketlerinin öncülüğünde NASDAQ Endeksi, tekrar yüzde 550’yi aşan bir yükseliş trendine girdi.

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