Bitcoin ne kadar oldu?

HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını küresel piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Alı tedariki konusunda yaşanan sorunlar bugün salgının, dolayısıyla da salgın önlemlerinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dair endişeleri artırdı.

Bu artan endişeyle beraber yatırımcının dünya genelinde risk iştahında düşüş yaşandı. Borsalarda satışlar başladı. Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 1.3 gerilerken, Alman DAX 30 endeksinde düşüş yüzde 2, Fransız CAC 40 endeksindeki düşüş ise yüzde 1.6'yı buldu.

Satış dalgasından Borsa İstanbul da payına düşeni aldı. BIST 100 endeksi saat 17.20 itibarıyla yüzde 3.4 geriledi.

FED BEKLENİYOR

Son verilere göre dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 100 milyonu aştı. Vaka artış hızında aşılama başlamasına ve dünyanın birçok ülkesinde kapanma önlemleri alınmasına rağmen henüz anlamlı bir yavaşlama olmadı. Buna virüsün mutasyona uğraması da etkilenince piyasalara belirsizlik hakim olmaya başladı.

Bu akşam Fed'in açıklayacağı faiz kararı takip edilecek. Fed'in faizde bir değişiklik yapması beklenmiyor ancak karar metninde yer alacak ifadeler piyasaların seyrinde etkili olabilir.