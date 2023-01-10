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Borsanın rallisi 2023'te de sürecek mi?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy oldu. Borsanın 2022 performansını değerlendiren Gürsoy, geçtiğimiz yıl hangi sektörlerin neden ön plana çıktığını anlattı. Banka ve sigortacılık sektörlerinin ayrıntılı ele alındığı programda bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin 2022'deki bilanço performansları ve 2023 beklentileri ele alındı. Son günlerde borsada düşüş yönündeki hareketler hakkındaki görüşlerini de açıklayan Gürsoy, borsanın 2022'de başladığı ralliyi 2023'te hangi oranda devam edip etmeyeceği hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Borsanın rallisi 2023'te de sürecek mi?
HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy oldu. Borsanın 2022 performansını değerlendiren Gürsoy, geçtiğimiz yıl hangi sektörlerin neden ön plana çıktığını anlattı. Banka ve sigortacılık sektörlerinin ayrıntılı ele alındığı programda bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin 2022'deki bilanço performansları ve 2023 beklentileri ele alındı. Son günlerde borsada düşüş yönündeki hareketler hakkındaki görüşlerini de açıklayan Gürsoy, borsanın 2022'de başladığı ralliyi 2023'te hangi oranda devam edip etmeyeceği hakkındaki görüşlerini açıkladı.

HANGİ SEKTÖR 2023'ÜN YILDIZI OLACAK?

Gürsoy, 2022 yılında hangi sektörlere daha çok ilgi olduğuna dair rakamları ortaya koyarken 2023'ün yıldız sektörlerinin hangileri olabileceği yönündeki tahminlerini aktardı.

Gürsoy bankacılık ve sigortacılık endeksindeki performansı yorumlarken her iki sektörde bilançoları etkileyen en önemli kalemler ve rasyoları dile getirdi.

HANGİ KALEMLERE BAKALIM?

Yatırımcıların bankacılık ve sigortacılıkta hangi rasyolara bakması gerektiğini anlatan Gürsoy önemli banka ve sigortacılık bilanço kalemlerinde hangi banka ve sigorta şirketinin durumunun ne olduğunu rakamlarla ortaya koydu. Gürsoy ayrıca banka ve sigorta dışı sektörlerdeki beklentilerini ve hangi sektörlerde hangi şirketin öne çıktığını da araştırma raporları doğrultusunda açıkladı.

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