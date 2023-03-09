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Borsaya 1 milyar liralık Akbank hissesi geliyor

Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, Akbank'ın toplam paylarının yüzde 0.98'ine denk gelen 50 milyon 861 bin 882 TL nominal tutarlı hisseyi borsada işlem gören niteliğe çevirmek için MKK nezdinde süreç başlattı. Sürecin tamamlanmasıyla Akbank'ın halka açıklık oranı yüzde 52'ye yaklaşacak. İkili tarafından Akbank'a iletilen açıklamada söz konusu hisselerin kısa ve orta vadede satışının söz konusu olmadığı belirtildi

Borsaya 1 milyar liralık Akbank hissesi geliyor
HABERTURK.COM

Akbank ortaklarından Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı bankadaki 50 milyon 861 bin 882 TL nominal değerli hisselerini borsada işlem gören niteliğe çevirmek için gerekli süreci başlattı. Dilek Sabancı 25 milyon 429 milyon 987 TL nominal tutarlı, Sevil Sabancı ise 25 milyon 431 bin 894 TL nominal tutarlı hisseyi borsada işlem gören niteliğe çevirecek.

Borsa İstanbul'daki Akbank hisseleri bugün itibarıyla 20 liradan işlem görüyor. Dolayısıyla borsada işlem gören niteliğe çevrilecek hisselerin toplam değeri şu anda 1 milyar 17 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Akbank'tan konuyla ilgili KAP'a yollanan açıklamada ikilinin kısa ve orta vadede söz konusu payları satmayı planlamadığı, hisseleri yatırımcı oldukları serbest fonlara devredecekleri belirtildi.

Akbank'ın KAP bildiriminde şu bilgiler yer aldı:

"Pay sahiplerimiz Sayın Dilek Sabancı ve Sayın Sevil Sabancı tarafından Bankamıza iletilen açıklamadır:

"Şahsi portföyümüzde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 50.861.882 TL nominal değerli AKBNK paylarımızın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde süreç başlatmış bulunuyoruz.

Bu payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satışı söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, dönüştürülecek paylarla beraber sahibi olduğumuz AKBNK paylarının tamamının yatırımcısı olduğumuz serbest özel fonlara devri planlanmaktadır.

Payların ilgili fonlara devri ile birlikte gerekli açıklamalar tarafımızca ayrıca yapılacaktır."

33.5 MİLYON LİRALIK ÇİMSA HİSSESİ DE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bu arada MKK tarafından dün KAP'a yollanan bildirimde Dilek Sabancı'nın 291 bin 816 TL nominal tutarlı Çimsa hissesini de borsada işlem gören niteliğe çevirmek için başvuruda bulunduğu görüldü. Söz konusu hisselerin de bugünkü değeri yaklaşık 33.5 milyon TL ediyor.

Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın borsada işlem gören niteliğe çevirmek için başvuruda bulunduğu hisseler:

Satışa Konu Pay Unvanı

Yatırımcının Adı-Soyadı

Nominal Tutar (TL)

AKBANK T.A.Ş.

DİLEK SABANCI

25.429.987,61

AKBANK T.A.Ş.

SEVİL SABANCI

25.431.894,32

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİLEK SABANCI

291.816,00

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

DİLEK SABANCI

0,016

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

SEVİL SABANCI

0,02

YÜZDE 50.79'U HALKA AÇIK

Akbank'ın çıkarılmış seviyesi 5 milyar 200 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bankanın paylarının yüzde 50.79'u halka açık. Hisselerin kalanı ise Sabancı Holding ve ilgili kurum ve kişilerin elinde bulunuyor. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın borsada işlem gören niteliğe çevirecekleri hisseler şirketin toplam paylarının yüzde 0.98'ini oluşturuyor. Sürecin son bulmasıyla Akbank'ın halka açıklık oranı böylece yüzde 52'ye yaklaşacak.

BİR YILDA YÜZDE 179 YÜKSELDİ

Akbank hisseleri diğer banka hisseleri gibi son dönemde yüksek bir performans gösterdi. Hisseler son 1 yılda yüzde 179 değer kazandı. 2023 genelinde ise şu ana kadar görece yatay bir seyir izledi. Akbank hisseleri bugün itibarıyla sene başına göre yüzde 1.1 değer kaybetti. Bankanın piyasa değeri de bugün itibarıyla 103 milyar TL oldu.

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