Börü filmi ne zaman yayınlanacak? Sorusu cevap buldu! 6 bölümden oluşan Börü dizisinin filmi izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Börü filminin ilk fragmanı dün akşam saatlerinde izleyiciler ile buluştu. Peki, Börü sinema filmi ne zaman? İşte ayrıntılar...

BÖRÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Börü filmi 28 Aralık'ta vizyona girecek

BÖRÜ FİLMİNİN İLK FRAGMANI!

BÖRÜ NE DEMEK?

Börü kelimesi, Ergenekon Destanı yazıtlarında da yer almaktadır. "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" anlamını taşıyan Börü kelimesi, Türk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından olan Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında da yer almaktadır. Hüseyin Nihal Atsız'ın anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adı da Börü'dür.

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