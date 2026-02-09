Habertürk
        Borusan Next 13'üncü showroomu Avcılar'da açıldı

        Borusan Next 13’üncü showroomu Avcılar'da açıldı

        Borusan Otomotiv'in ikinci el otomobil ve motosiklet pazarındaki markası Borusan Next, 13'üncü showroomunu İstanbul Avcılar'da hizmete açtı

        Giriş: 09.02.2026 - 07:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:46
        13'üncü showroomu Avcılar'da açıldı
        Borusan Otomotiv Grubu’nun çok markalı ikinci el platformu Borusan Next’in yeni şubesi Avcılar’da açıldı.

        Açılışta konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Next markasının 2024’te hayata geçirildiğini hatırlatarak, geçen sürede hedeflerin de ötesinde bir gelişim gösterdiğini söyledi.

        Borusan Next’i hayata geçirirken temel çıkış noktalarının, Borusan Otomotiv Grubu’nun otomotiv dünyasında 40 yılı aşkın süredir oluşturduğu güven ve premium hizmet kalitesini kullanılmış otomobil pazarına taşımak olduğunu belirten Tiftik, bu güveni ikinci el otomobil müşterisiyle buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Bu doğrultuda Borusan Next’in; çoklu marka, çoklu kanal ve çoklu platform yaklaşımıyla, kullanılmış otomobil ve motosiklet pazarında güvene dayalı, kaliteli hizmet ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla konumlandırıldığını söyleyen Hakan Tiftik, özellikle ikinci el piyasasında uzun süredir hissedilen kurumsallaşma boşluğunu yenilikçi satış ve pazarlama yaklaşımlarıyla doldurmak için bu markayı hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Büyüme stratejileri kapsamında geçtiğimiz aylarda önemli bir adım attıklarını hatırlatan Tiftik, dijital ikinci el araç platformu Carvak’ın satın alındığını belirterek, bu satın almayı Borusan Next’in iddiasını daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        TİFTİK: 'TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK 3'TE'

        Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Hakan Tiftik, net rakamlara ulaşmanın her zaman kolay olmadığını ancak Türkiye’nin bu alanda ilk üç pazar arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebileceğini dile getirdi.

        Türkiye’de satılan her bir sıfır kilometre otomobile karşılık neredeyse 7’nin üzerinde kullanılmış otomobil satıldığını vurgulayan Tiftik, bunun son derece büyük bir pazar anlamına geldiğini söyledi.

