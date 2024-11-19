Borusan Otomotiv 40'ıncı yaşını yeni konseptle kutladı

Borusan Otomotiv, 1984 yılında kurulan grup şirketi Borusan Oto ile otomotiv sektöründe çıktığı yolculuğun 40'ıncı yılını, BMW Group’un geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next konseptiyle yenilenen Borusan Oto İstinye’nin açılışıyla birlikte kutladı.

Retail Next konseptiyle yenilenen Borusan Oto İstinye, sunduğu fijital yolculukla müşterilerin güncel beklenti ve ihtiyaçlarına uygun pürüzsüz bir deneyim alanı sunmayı hedefliyor.

Etkinlikte konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik "Bundan tam 40 yıl önce 47 kişilik bir ekiple çıkılan bu yolda, bugün Borusan Otomotiv Grubu olarak 7 grup şirketi ve BMW, MINI, BMW Motorrad, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar olmak üzere dünyanın önde gelen 7 otomotiv markasının distribütörlüğüyle Türkiye otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda olmaktan gurur duyuyoruz. Bizlere bırakılan mirası, bağlı olduğumuz ilkeler ve yenilikçi vizyonumuzla geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla yol alıyoruz" dedi.