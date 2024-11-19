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        Haberler Ekonomi Otomobil Borusan Otomotiv 40'ıncı yaşını yeni konseptle kutladı - Otomobil Haberleri

        Borusan Otomotiv 40'ıncı yaşını yeni konseptle kutladı

        Borusan Otomotiv 40'ıncı yılını, yenilenen Borusan Oto İstinye'nin açılışıyla birlikte kutladı. Etkinlikte konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik "Bundan tam 40 yıl önce 47 kişilik bir ekiple çıkılan bu yolda, bugün Borusan Otomotiv Grubu olarak 7 grup şirketi ve BMW, MINI, BMW Motorrad, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar olmak üzere dünyanın önde gelen 7 otomotiv markasının distribütörlüğüyle Türkiye otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda olmaktan gurur duyuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:19
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        40'ıncı yaşını yeni konseptle kutladı
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        Borusan Otomotiv, 1984 yılında kurulan grup şirketi Borusan Oto ile otomotiv sektöründe çıktığı yolculuğun 40'ıncı yılını, BMW Group’un geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next konseptiyle yenilenen Borusan Oto İstinye’nin açılışıyla birlikte kutladı.

        Retail Next konseptiyle yenilenen Borusan Oto İstinye, sunduğu fijital yolculukla müşterilerin güncel beklenti ve ihtiyaçlarına uygun pürüzsüz bir deneyim alanı sunmayı hedefliyor.

        Etkinlikte konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik "Bundan tam 40 yıl önce 47 kişilik bir ekiple çıkılan bu yolda, bugün Borusan Otomotiv Grubu olarak 7 grup şirketi ve BMW, MINI, BMW Motorrad, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar olmak üzere dünyanın önde gelen 7 otomotiv markasının distribütörlüğüyle Türkiye otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda olmaktan gurur duyuyoruz. Bizlere bırakılan mirası, bağlı olduğumuz ilkeler ve yenilikçi vizyonumuzla geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla yol alıyoruz" dedi.

        'MÜŞTERİLERİMİZ İLE BAĞIMIZ GÜÇLENECEK'

        Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm geçirdiğini, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramlarının premium otomobil dünyasında satın alma alışkanlıklarını ve satış noktalarının yapısını değiştirdiğini söyleyen Tiftik, "BMW Group tarafından geliştirilen Retail Next konsepti, satış ve hizmet anlayışımızda köklü bir dönüşümün başlangıcını simgeliyor. Sürdürülebilir lüks odaklı müşteri deneyimini ön plana çıkarırken müşterilerimizle kurduğumuz bağın daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Faaliyetine 2001 yılında başlayan Borusan Oto İstinye, 34.375 m² kapalı ve 8.195 m² açık alan kullanımına sahip. Showroom alanlarında 18 BMW, 5 MINI ve 3 BMW Premium Selection olmak üzere toplam 26 otomobil sergileme kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, Yeni BMW Motorrad showroomunda 15 motosiklet sergilenecek.

        Etkinlikte, BMW 3.0 CSL, BMW Concept Skytop, BMW Vision Neue Klasse, BMW M Hybrid V8, BMW Z8 ve MINI Recharged x Lakwena gibi özel otomobiller katılımcılara sergilendi.

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