Borusan Sanat'ta Caz Günü konseri

Borusan Sanat, Nisan ayının son haftasında iki konserle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Borusan Quartet, 29 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda, sezonun son konserini verecek. Alman romantizminin oda müziğiyle birleştiği, Borusan Quartet’in bu geceyi incelikli performanslarıyla taçlandıracağı konserde, Almanya’dan çıkan usta bestecilerden, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtları dinleyiciyle buluşacak.

Konser öncesinde Aydın Büke, Süreyya Operası’nın üst katında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.