Borusan yeni BMW Store'u Gaziantep'te açtı Borusan Oto, BMW Store ağını genişletme çalışmaları kapsamında yeni noktasını Gaziantep'te hayata geçirdi. Borusan Oto Gaziantep BMW Store'un açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "BMW Store, yeni nesil lüks yaklaşımıyla perakendenin geleceğine ışık tutan bütüncül bir anlayışı temsil ediyor. Bu yapı, sipariş ve teslimat süreçlerinden test sürüşlerine, online randevudan temassız işlemlere kadar pek çok konuda müşteri memnuniyetini artırıyor" dedi

Borusan Oto, en son BMW Store'u Gaziantep'te hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, BMW Store ile müşterilerin otomobillere daha rahat erişimini sağlamak ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak hedefleniyor.

BMW, BMWi ve BMW Motorrad markalarının yanı sıra özel giyim, aksesuar ve model araçların da sergilenip satış işlemlerinin gerçekleştiği Borusan Oto Gaziantep BMW Store, elektrikli otomobil şarj istasyonu hizmeti de veriyor.

Gaziantep BMW Store’da sergilenen modeller arasında X1 xDrive30e, X7, R 18 Roctane ve CE 04 gibi modeller yer alıyor.

Borusan Oto Gaziantep BMW Store’un açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründe gerçekleşen ürün ve hizmet dönüşümüne dikkat çekerek, sürdürülebilirlik kavramının tüm endüstrilerde belirleyici hale geldiğini belirtti.

'PERAKENDENİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR'

Yeni nesil perakende konsepti olan BMW Store ile otomobil satış ve showroom deneyimini yeniden tasarladıklarını söyleyen Tiftik, "Deneyim odaklı müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirliği merkeze alan BMW Store, yeni nesil lüks yaklaşımıyla perakendenin geleceğine ışık tutan bütüncül bir anlayışı temsil ediyor. Bu yapı, sipariş ve teslimat süreçlerinden test sürüşlerine, online randevudan temassız işlemlere kadar pek çok konuda müşteri memnuniyetini artırıyor" dedi.

Gaziantep'teki BMW Store açılışında konuşan Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ise, "Yeni nesil anlayışla sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarlanan satış noktalarında, otomobilin tek başına yıldız olduğu konseptin artık geride kaldığı, kullanıcı ve otomobilin sahneyi birlikte paylaştığı yeni bir showroom deneyimi öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.