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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Dortmund: 0 - Bayern Münih: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund: 0 - Bayern Münih: 4 | MAÇ SONUCU

        Bayern Münih, Borussia Dortmund'u deplasmanda 4-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 23:13 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:13
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        Bayern Münih, Dortmund'u dağıttı!
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        Almanya 1. Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dayot Upamecano ve 9, 72 ve 90+3. dakikalarda Harry Kane attı.

        Ligde bu sezon namağlup devam eden ve 8. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 26'ya yükseltti ve lider Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon ilk kez yenilen Dortmund ise 21 puanda ve zirvenin 7 puan uzağında kaldı.

        Bayern Münih, 8 Kasım Çarşamba akşamı 23.00'te Galatasaray ile karşılaştıktan sonra ligde Heidenheim'i ağırlayacak. Dortmund ise Stuttgart deplasmanına gidecek.

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