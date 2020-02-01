Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi.
Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76. dakikalarda Erling Haaland, 68. dakikada Marco Reus ve 70. dakikada Axel Witsel'den geldi.
Borussia Dortmund puanını 39'a çıkarırken, Union Berlin'in ise 23 puanda kaldı.
Sarı-siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon euro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland, Bundesliga'da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.
Borussia Dortmund'un son 3 maçta 5'er gol atması da dikkat çekti.
Öte yandan, Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i, Augsburg da sahasında Werder Bremen'i 2-1'lik skorlarla yendi.
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