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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'i transfer etti - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'i transfer etti

        Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Stuttgart'ta top koşturan Fransız forvet oyuncusu Serhou Guirassy'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:37
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        Borussia Dortmund'a Fransız forvet!
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        Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Siyahlı ekip, hücum hattını Serhou Guirassy ile güçlendirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Guirassy ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Borussia Dortmund, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Stuttgart'a golcü futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon euro'yu ödeyecek.

        Stuttgart'ta geçen sezon 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 kez gol sevinci yaşadı.

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