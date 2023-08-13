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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bacağından vuruldu

        Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Kadına yönelik şiddet yüzünü bu kez Başkent'te gösterdi. Korkunç olayda bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafında bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kadının bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 13:50
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        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
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        Ankara'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi'nde Y.C. (36) ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.C. (34) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Y.C, evde bulunan silahla eşini bacağından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Yaralı kadın, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.C'nin bir süreden beri kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

        Bu arada olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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