Ankara'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bacağından vuruldu

Ankara'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bacağından vuruldu

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı Kadına yönelik şiddet yüzünü bu kez Başkent'te gösterdi. Korkunç olayda bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafında bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kadının bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 13.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 13.08.2023 - 14:40 facebook

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