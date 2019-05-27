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Bosch Termoteknik’ten Manisa'ya 40 Milyon TL’lik yatırım

Bosch Termoteknoloji, Manisa Fabrikası bünyesinde yeni açılan 13.700 m2’lik Lojistik Merkezi’ne 40 milyon TL yatırım yaptı.

Bosch Termoteknik

Bosch Termoteknik, Manisa Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen ve 22 Mayıs 2019 tarihinde açılışı yapılan Lojistik Merkezi ile Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Bosch Termoteknoloji, Manisa Fabrikası bünyesinde yeni açılan 13.700 m2’lik Lojistik Merkezi’ne 40 milyon TL yatırım yaptı.

Mal giriş, depolama, üretim besleme ve müşterilere olan sevkiyat süreçleri Endüstri 4.0 uygulamalarıyla yüzde yüz izlenebilir hale gelirken, Lojistik Merkezi’nde tüm sevkiyat planlama ve malzeme hareketlerinde; barkot okuyucular, RFID, rampa yöntemi gibi modern teknolojiler kullanılarak çözümler sağlanıyor. Sistem üzerindeki faaliyetler gerçek zamanlı olarak ekranlardan izlenebiliyor.

Bosch Termoteknik Türkiye Ticari İşler Genel Müdürü Akın Kazak “Şirketimiz, Türkiye ve bölge ülkelerinin yanı sıra başta Avrupa ve İngiltere olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeye sevkiyat sorumluluğunu taşıyor. Bu sorumluluk Bosch merkezin, Türkiye’ye olan güvenini yansıtıyor ve büyük potansiyel taşıyor. Stratejik konumumuzu yatırımlarla destekliyoruz; Aralık 2016’da açılan İnovasyon Merkezi yatırımımızı bu sene Lojistik Merkezimiz ile güçlendiriyoruz. Yeni Lojistik Merkezimiz ile tüm süreçlerimizi tek bir noktadan koordine ediyor olmamız hem iç hem dış lojistikte bize verimlilik kazandıracak. Üretime ve müşterilerimize daha etkin ve hızlı teslimat yapacağız.” dedi.

2018 yılında yaklaşık 888.000’den fazla kombi üreten, 27 yıldır kendi ürünlerini tasarlayan ve üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini 41 ülkeye ihraç eden Bosch Termoteknik, İklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonluğunu 2018 yılında da sürdürmüştü.

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