Söz yazarı, besteci ve yorumcu Tan Taşçı, 8. albümü "Bana Aşktan Söz Etme"nin ilk İstanbul konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserden saatler önce tükenen biletler ile salonu dolduran Tan Taşçı hayranları eşsiz bir konsere tanıklık etti.

Hazırlıkları günler öncesinden başlayan konserde 3,5 saat sahnede kalan Tan Taşçı, yeni albüm şarkılarının yanı sıra klasikleşmiş şarkılarına ve sürprizlere yer verdi. 17 kişilik orkestrası ile müzikal bir şölen hazırlayan Taşçı, heyecanını dile getirirken, görsel showların yanı sıra dansçıları ile de geceye renk kattı.

5 farklı kostümle sahneye çıkan Tan Taşçı, izleyenlerden tam not aldı. Özellikle "Paşa Paşa" şarkısında giydiği ceketindeki Kemal Sunal'ın efsane karakteri "Tosun Paşa"nın özel çizimi ile alkış alan Tan Taşçı, "En güzel paşa, Tosun Paşa" diyerek de göğe selam çaktı. Tan Taşçı'nın konukları arasında Demet Akalın, Hakan Aysev, Zekai Tunca, Gökhan Keser gibi isimler yer alırken, seyirciler arasından sahneye çıkan Hakan Aysev ise gecenin sürprizlerindendi.

"TAN, TÜRK OPERASININ KAYBIDIR"

Ankara Devlet Konservatuarı'ndan hocası olan Aysev ile Caruso'yu söyleyen Tan Taşçı, öğretmen-öğrenci olarak 2019'da çıkacakları turnenin müjdesini de sahneden verdi. Hakan Aysev ise; "Tan, okula girerken ilk bakışta kendisinden hiç beklenmeyen bir performans sergiledi, jüriyi özellikle de beni çok etkilemişti. Öğrencimle gurur duyuyorum, bu gece beni bir kez daha etkiledi. Aslına bakarsanız Tan, Türk operasının kaybıdır diyebileceğim bir tenordur." diyerek duygularını dile getirdi.

Sanatçının yakın zamanda kaydettiği ve Zekai Tunca için yapılacak olan saygı albümünde yer alacak olan "Git Gidebilirsen" yorumu ise eserin sahibi Zekai Tunca tarafından da çok beğenilirken, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Taşçı ve Tunca şarkıyı birlikte söyledi.

Konserin son bölümünde DJ-Prodüktörler Catwork ekibi ile sahneye çıkan Tan Taşçı, yıllar önce kendisine verdiği "Çanta" şarkısının bir bölümünü ise seyircilerin arasına gelerek Demet Akalın ile birlikte söyledi.

Konser sonunda salonu dolduran izleyicilerin yoğun tezahüratı üzerine Tan Taşçı, 2 kez daha sahneye çıktı.

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