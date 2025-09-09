BOTAŞ ile BP arasında 3 yıllık LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzalandığını açıkladı.

Bakan Bayraktar X hesabından yaptığı açıklamada anlaşmayı "Gastech marjında millî şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık" mesajıyla paylaştı.

Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG'nin Türkiye'ye teslim edilecek.

Bakan Bayraktar anlaşmaya ilişkin "Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.