Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri olan BOTAŞ, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağını bildirdi.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir

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HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Elektrik başta olmak üzere, Makine, Petrol ve Doğalgaz, Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Bilgisayar, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Çevre, Kimya, Matematik, Jeoloji, Enerji Sistemleri, Endüstri, İşletme, Yazılım Mühendislikleri ile Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, SBF/İİBF, Hukuk, İletişim, Bilgi Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Grafik Tasarım, Sivil Savunma ve İtfaiyeci, Makine Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Harita Teknisyeni, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi alanlarında personel alımları gerçekleştirileceği ilanda kaydedildi.