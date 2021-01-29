Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikPersonel alımı
ABONE OL

BOTAŞ personel alımı başvurusu... BOTAŞ başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım yapılacak?

Türkiye genelini kapsayan ve toplamda 268 personel alımı yapılacak BOTAŞ iş ilanı kapsamında aşağıda yer alan il ve mühendislik ile diğer alanları kapsayacak personel alım ilanı bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi süreç başladı. İlanlar, 25.01.2021 - 29.01.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Peki BOTAŞ başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım yapılacak? İşte detaylar...

BOTAŞ personel alımı başvurusu... BOTAŞ başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım yapılacak?

Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri olan BOTAŞ, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağını bildirdi.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Elektrik başta olmak üzere, Makine, Petrol ve Doğalgaz, Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Bilgisayar, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Çevre, Kimya, Matematik, Jeoloji, Enerji Sistemleri, Endüstri, İşletme, Yazılım Mühendislikleri ile Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, SBF/İİBF, Hukuk, İletişim, Bilgi Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Grafik Tasarım, Sivil Savunma ve İtfaiyeci, Makine Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Harita Teknisyeni, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi alanlarında personel alımları gerçekleştirileceği ilanda kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İşveren ücret zammı planını yukarı revize etti : YÜKSELDİ
SOSYAL GÜVENLİKÖzel sektörün ücret zammı belli oldu
Bakan Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor
SOSYAL GÜVENLİKİlave tediyeler bugün hesapta
KIDEM TAZMİNATI| Son dakika: Zaman aşımı süresi değişti!
SOSYAL GÜVENLİKİşçi alacağında zaman aşımına dikkat!
DOĞUM PARASI| Son dakika: Anne adayları kısa çalışmada düzenleme bekliyor
SOSYAL GÜVENLİKPandemide yeni anne olmak zor
ZAMLANDI| Son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti belirlendi!
SOSYAL GÜVENLİKBedelli askerlik ücreti 40 bin TL oldu
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu 2021! Başvurular ne zaman, şartları neler?
SOSYAL GÜVENLİKİçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu
Bakan Selçuk: Toplam 79 milyar 24 milyon liralık borç yapılandırıldı
SOSYAL GÜVENLİK'1.4 milyon kişi SGK borcunu yapılandırdı'
SON DAKİKA HABERLER: Memur emeklisi maaşlarında flaş gelişme!
SOSYAL GÜVENLİKToplu sözleşme yılı
Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ve şartları
SOSYAL GÜVENLİKJandarma sözleşmeli uzman erbaş alınacak!
BOTAŞ 268 personel alımı yapıyor... BOTAŞ başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım yapılacak?
SOSYAL GÜVENLİKBOTAŞ 268 personel alımı yapıyor...