Bournemouth - Cardiff City sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig maçında Bournemouth ile Cardiff City, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Bournemouth son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cardiff City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 106. İddaa'da Bournemouth kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Cardiff City kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bournemouth son haftadaki AC Milan müsabasında 1-2 yenildi.

Cardiff City, Bournemouth karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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