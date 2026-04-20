        Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı!

        Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı!

        Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktör Marco Rose ile gelecek sezondan itibaren anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 20:48 Güncelleme:
        Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktör Marco Rose ile gelecek sezondan itibaren anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda takımdan ayrılacak Andoni Iraola'nın yerine 49 yaşındaki Alman teknik adam Rose ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Kariyerine 2012 yılında Lokomotive Leipzig ile başlayan Rose, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach ve RB Leipzig takımlarını çalıştırdı.

        Deneyimli teknik adam, Red Bull Salzburg ile 2 lig ve Avusturya Kupası, Leipzig ile de Almanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı.

