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        Haberler Sağlık Boy-kilo ölçümü yapılan kişilerin çoğu fazla kilolu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Boy-kilo ölçümü yapılan kişilerin yüzde 64,4’ünün sonucu normal kilo sınırının üzerinde

        "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasının 17-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940'ı erkek, 309 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 591 bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin Vücut Kitle İndeksi (VKİ) belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2'sinin zayıf, yüzde 31,8'inin normal, yüzde 35,8'inin fazla kilolu ve yüzde 28,2'sinin obeziteli sınırları içinde olduğu görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:35
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        Boy-kilo ölçümü yapılanların çoğu fazla kilolu
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        “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasının 17-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ikinci haftasında elde edilen veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3’e kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32,1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23,8’i geçtiğini ortaya koydu.

        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor! Haberi Görüntüle

        İKİ HAFTADA BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILIM SAĞLADI

        Sağlık Bakanlığının fazla kiloluluk konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve bununla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde hayata geçirdiği “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında 10-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümü gerçekleştirildi.

        Kampanyanın ilk iki haftasında boy-kilo ölçümü yapılan toplam 1 milyon 143 bin 189 kişiden 673 bin 25’inin ölçüm sonucunun Vücut Kitle İndeksi (VKİ) derecelendirmesinde “normal (18,5≤VKİ<25,0)” aralığında olmadığı görüldü. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi.

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        FAZLA KİLOLARA KARŞI TOPLUM DESTEKLİ MÜCADELE SÜRDÜRÜLÜYOR

        Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı bu hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasını 10 Mayıs 2025 tarihinde başlatmıştı. Kampanya kapsamında 10 Temmuz 2025 tarihine kadar, 81 ilde 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerinin yapılması hedefleniyor.

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