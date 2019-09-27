Boyun Düzleşmesi Nedir? Belirtileri ve Nasıl Olur? Tedavisi Nasıldır?

Boyun düzleşmesi; son dönemlerde en sık görülen ve çağımız hastalığından birisidir. Yoğun yaşanan stres, aşırı düşünme ve aşırı yorgunluk nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Boynun normal olarak boyun omurgasının görünümü C şeklinde olurken; düzleşme ile I halini alması gerçekleşir. Vücutta bulunmakta olan omurgaların belli bir şekilde duruşu ve görünümü vardır. Bazı hastalıklar ve etkenlerle bu görünüm ve duruş bozulabilir.

Özellikle bel ve boyun bölgesinde omurganın duruşu kavisli bir şekildedir. Bu duruşlar belli yumuşak diskler ile sağlanır. Bu yumuşak disklerin bazı nedenler ile şeklinin bozulması ve kayması mümkün olabilmektedir.

Boyun Düzleşmesi Nasıl Olur?

Boyun düzleşmesinde belirti olarak; hareket etmede zorluklar ve kronikleşen ağrılar şeklinde ortaya çıkar. Boynun alacağı darbeler, sürekli baş eğik şekilde çalışmak, yüksek yastık kullanmak, otururken dikkat etmemek ve boynu eğmek gibi bir takım hareketler ya da duruşlar ile ortaya çıkabilir. Boynun düzleşmesi MR çekilerek ortaya çıkar. MR görüntüsünde I şeklinde görüntü olması düzleşmenin başladığı anlamına gelmektedir. Bu durumun görülmesi ile tedavi süreci başlatılacaktır.

Boyun Düzleşmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Düzleşmiş olan boyunda bulunan kavisin düzeltilmesi için hekim tarafından 2 ile 3 haftalık uygulanması gereken egzersizler bulunur. Bu egzersizlerin düzenli olarak yapılması halinde düzelme ve eski kavis halini alması sağlanır. Hareketlerin düzenli yapılarak iyileşme sağlanması sonraki aşamada ortaya çıkabilecek boyun fıtığının da oluşmasına önlem olacaktır. Boyun düzleşmesi düzeldikten sonra yapılan egzersizler bırakılmamalıdır; çünkü yenileme olasılığı yüksek olan bir hastalıktır. Boyunluk kullanılması artık boyun düzleşmesi için önerilmemektedir. Boyunlukların daha fazla sıkıntı vermesi ve egzersizler ile kısa sürede iyileşme görülmesi daha etkili olmuştur.

Hastalığın tedavisi mutlaka sağlanmalıdır. Yoksa daha kötü bir hastalık olan boyun fıtığına dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Baş dönmeleri, baş ağrıları, kaslarda gerginlik olması ve boyunda bazı bozuklukların oluşmasına etken olabilmektedir. Hastalığın erken teşhis edilmesi için; bir takım boyun şikayetleri yaşıyorsanız mutlak bir Fizik tedavi uzmanına görünmenizde fayda vardır. Bu sayede ilerlemeden önlem alma şansınız da olacaktır.