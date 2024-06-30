Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu

Yazın gelmesi ve okulların da tatil olması ile birlikte ülkenin güzide tatil beldelerine özellikle büyükşehirlerden akın başladı.

Bozcaada da bu akından nasibini alan yerlerden biri. Ancak Ege'nin bu sevimli adası yazın kapasitesinin üstünde bir yükü de sırtlanıyor. Bu aylarda nüfusu katlanan ada, daha fazla su tüketiyor. Çöpler de neredeyse dağ oluşturacak kadar artıyor.

GEÇEN YAZ BAŞLAYAN UYGULAMA

Bozcaada Belediyesi işte bu sorunlara karşılık

"Çevre ve Trafik Düzenlemesi Katkı Ücreti" uygulamasına 31 Temmuz 2023 itibarıyla başladı.

Bu kapsamda Halk Kart sahipleri bu uygulamadan istisna tutulurken pul bedeli olarak yılda bir defaya mahsus olmak üzere her araç için 200 TL alınıyor.

REKLAM SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM İlçede ikamet etmeyenlerden alınan bu ücret, sosyal medyada yayınlanan bir video ile yeniden gündeme geldi. Bozcaada’ya aracıyla giden bir vatandaş, videoyu "Ülkeden çıkıyorsun çıkış harcı, adadan çıkıyorsun çıkış parası…” notuyla paylaştı. TATİLCİLER GİDİYOR ÇÖPLERİ KALIYOR Videoya yapılan yorumlarda uygulama tartışılırken tatilcilerin ardında bıraktığı çöpler ve ada sakinlerinin olumsuz etkilenen günlük yaşamı da dile getirildi. Nüfusu yaz aylarında adeta patlayan diğer tatil beldeleri ve İstanbul'da günlük giriş çıkışın yoğun olduğu prenses adalarında bir düzenlemenin getirilip getirilmeyeceği de merak konusu oldu.