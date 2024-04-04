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        Haberler Gündem Güvenlik Bozdoğan-20 operasyonu: 340 gözaltı

        Bozdoğan-20 operasyonu: 340 gözaltı

        31 Mart'taki yerel seçimlerde Van'da en yüksek oyu alan DEM Parti'nin adayı Adbullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatısının verilmemesi sonrası başlayan sokak gösterilerinde, terör örgütü adına eylem yapan şüphelilere yönelik Bozdoğan-20 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 340 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:11
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        Bozdoğan-20 operasyonu: 340 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van merkezli 14 ilde düzenlenen "Bozdoğan-20" operasyonlarında "kanunsuz sokak eylemleri" yapan 340 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü adına "kanunsuz sokak eylemleri" yapıldığını ifade etti.

        Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa il emniyet müdürlüklerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı olarak "Bozdoğan-20" operasyonlarının başlatıldığını belirtti.

        Terör örgütü adına "kanunsuz sokak eylemleri" yapan 340 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Şüphelilerin terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile 'kanunsuz sokak eylemleri' yaptıkları, güvenlik güçlerimize yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, örgütü övücü slogan attıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

        Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        #van
        #Yerel seçim
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