Bozkurt'ta spor salonu hizmete açıldı

Denizli'nin Bozkurt Belediyesi, "Sağlıklı Bozkurt" vizyonu kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Birsen Çelik, "T.C. Bozkurt Belediyesi Spor Salonu"nun hizmete açıldığını duyurdu.

Başkan Birsen Çelik, spor salonunun ilçeye büyük değer katacağını ifade ederek, Bozkurtluların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için gerekli tüm imkanların sağlandığını belirtti.

Yeni salonun Bozkurt'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Birsen Çelik, "Diyetisyen hizmeti de sunacak olan spor salonu, sağlıklı beslenme ve sporun birleşimini Bozkurtlulara en iyi şekilde aktaracak. Bu sayede bireylerin kişisel sağlık hedeflerine ulaşmaları kolaylaşacak. Herkesin ihtiyaçlarına uygun programlar oluşturulacak. Biz , bu projenin ilçedeki sosyal yaşamı da canlandıracağına inanıyoruz. Tesis sadece spor yapma alanı değil, aynı zamanda bir buluşma noktası olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.