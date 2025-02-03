Brad Friedel: Beşiktaş yönetimine ocak ayı için 75 tane futbolcu raporu gönderdim

Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminde yaşanan yönetimsel kriz sonrası görevine son verilen Brad Friedel, siyah-beyazlılarla ilgili HT Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, siyah-beyazlı kulüpte yaklaşık 5 ay yönetim danışmanlığı görevini yürüten ABD'li futbol adamının, ocak dönemi için Arat yönetimine 75 tane futbolcu raporu gönderdiğini söylediğini açıkladı.

📺 HT Spor Gündem



🗣️ @ahmetselimkul: Brad Friedel ile konuştum. "Ben Ocak dönemi için kulübe 75 tane oyuncu raporu attım ve bu raporlar hazır." diyor. Muhtemelen yönetim değiştiği için eski yönetimden kalan şeylere çok bakılmadı. Ole Gunnar Solskjær ise "Geldiğimde bir scout… pic.twitter.com/OCq4pRw9gB — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

Friedel, Ahmet Selim Kul'a yaptığı açıklamada, "Ben toplamda 500 civarında, ocak dönemi için ise 75 tane oyuncu raporu gönderdim kulübe. Bu raporlar hazır. Muhtemelen yönetim değiştiği için eski yönetimden kalan şeylere çok bakılmadı" ifadesini kullandı.

"ONANA'NIN MAAŞININ YARISINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK"

Friedel ayrıca, Beşiktaş'ta oyunculara ödenen maaş standardının çok yüksek olduğunu da belirtirken, Genoa'ya gönderilen Jean Onana hakkında da flaş iddialarda bulundu. Friedel, konuyla ilgili olarak, "Bizim kulübümüzde verdiğimiz maaşlar standartların çok çok üzerinde. Bu yüzden satış yapmak çok zor. Onana gitti, evet ama maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek" şeklinde konuştu.