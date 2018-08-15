Brad Pitt: Angelina Jolie'nin yaptıklarını iğrenç buluyorum

2016 yılının ağustos ayında verdikleri boşanma kararıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla ilgili çıkan haberler nedeniyle eski eşini suçladı. Pitt, özel hayatlarıyla ilgili bazı detayların ortaya çıkmasını ve çocuklarının bunları sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmasını iğrenç bulduğunu açıkladı