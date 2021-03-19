US Weekly'ye konuşan kaynaklara göre, Maddox, halihazırda, belgelerde Pitt soyadını kullanmıyor. Bu durumun resmiyet kazanmasını ve Pitt soyadının yasal olarak kimliğinden çıkarılmasını istiyor.



Basına sızan bilgilere göre Maddox, daha önce de "18 yaşını geçmiş bir yetişkin olarak" ifade verdi ve 57 yaşındaki Brad Pitt hakkında hiç de hoş olmayan iddialarda bulundu. Üniversite eğitimi için Güney Kore'ye giden ancak pandemi yüzünden annesinin ve kardeşlerinin yanına dönen Maddox'un, mahkeme heyetine verdiği ifade hakkında US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Maddox, boşanma ve velayet davası kapsamında ifade verdi. Ancak orada söyledikleri, Pitt açısından gurur duyulacak şeyler değil" diye konuştu.